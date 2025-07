Una donna di 75 anni ha aggredito due vigilesse che l’avevano multata perchĂ© aveva parcheggiato il suo scooter sul marciapiede ed è stata perciò arrestata dai carabinieri: è successo ieri sera ad Ischia Ponte. La 75enne del posto ha visto le due agenti che apponevano la contravvenzione al suo veicolo e da lì è nata quindi una discussione poi degenerata, con la donna che ha finito per aggredire con pugni e schiaffi le due vigilesse e il successivo intervento prima di altri vigili urbani e poi degli uomini dell’Arma. Alla fine la donna è stata arrestata dai Carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, mentre le agenti della polizia municipale sono state medicate dai sanitari per le lesioni riportate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pugni e schiaffi a due vigilesse dopo una multa per lo scooter”: 75enne arrestata a Ischia