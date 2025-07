Puglia maltempo | allerta temporali fino a sera codice giallo per il foggiano Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l‚Äôallerta con validit√† dalle 14 per sei ore. Si fa riferimento a ‚Äúprecipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli.‚ÄĚ Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. ¬† ¬† ¬† ¬† L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali fino a sera, codice giallo per il foggiano Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it ¬© Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali fino a sera, codice giallo per il foggiano Protezione civile, previsioni meteo

In questa notizia si parla di: puglia - allerta - protezione - civile

Rischio idrogeologico per temporali: allerta meteo "gialla" in tutta la Puglia - Pioggia e temporali in arrivo in Puglia. Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un'allerta meteo "gialla" a partire dalle ore 12 di domani, giovedì 15 maggio, per le successive 24-36 ore.

Terremoto Grecia, scossa di magnitudo 5.9 al largo di Creta: allerta tsunami. Avvertita anche in Sicilia, Puglia e Calabria - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata all'1:51 ora locale (00:51 in Italia) nel Mar Egeo meridionale, al largo dell'isola greca di Creta.

Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 12 di domani, 15 maggio, per ventiquattro-trentasei ore.

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con il messaggio del 7 luglio 2025, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale dalle ore 14... ? Leggi l'articolo Vai su Facebook

Rischio temporali: allerta meteo gialla in tutta la Puglia https://ift.tt/eaWGf9w https://ift.tt/ZlJxeRX Vai su X

Puglia, maltempo: allerta temporali fino a sera, codice giallo per il foggiano; Protezione civile Regione Puglia: allerta meteo per il 17 luglio 2025; Puglia interessata da un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per temporali sino alle ore 14 del 9 luglio 2025.

Allerta meteo ‚Äútemporali‚ÄĚ dalla Protezione Civile‚ÄĚ per oggi 24 luglio - IT) L'evoluzione meteo per la giornata di oggi sarà caratterizzata da un'evoluzione meteorologica che ... Lo riporta msn.com

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 26 luglio: le regioni a rischio - Piogge e temporali continuano a imperversare sul nord interessando anche il centro sud dell'Italia e per la giornata di domani, sabato 26 luglio, la Protezione ... Riporta fanpage.it