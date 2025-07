Puglia | inizia la raccolta del pomodoro da salsa taglio della produzione per la siccità Coldiretti

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Al via la raccolta del pomodoro da salsa in Puglia, con la provincia di Foggia, l’area vocata per eccellenza, che ha già subito il taglio del 20% della produzione a causa della siccità , mentre l’aumento della produzione di pomodoro da industria di Pechino con consumi interni che rimangono molto bassi (attorno ad 1kg pro-capite all’anno) pesa come un macigno sui mercati internazionali e sulle frontiere nazionali. E’ quanto denuncia Coldiretti Puglia, in occasione dell’avvio della raccolta in Italia a Foggia dove si coltiva quasi 15 (19) dell’intero raccolto nazionale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia: inizia la raccolta del pomodoro da salsa, taglio della produzione per la siccità Coldiretti

