Pubblicata l’edizione 30 di Luk Fascicolo speciale con scritti inediti

Un’edizione speciale di ben 260 pagine per celebrare i 30 anni della nuova serie della rivista ‘ Luk, studi e attività della Fondazione Ragghianti ’. Il maxi-fasciscolo racchiude sia mostre, conferenze e convegni svolti dall’ente nel 2024, sia scritti inediti e dossier legati al mondo dell’ arte, tra i quali spiccano gli atti della giornata dedicata a Pier Carlo Santini e un ricordo di Romano Silva per mano di Giorgio Tori. A illustrarne nel dettaglio i contenuti è stato il direttore Paolo Bolpagni, davanti ai familiari dei due ‘indimenticati’ presidenti della Fondazione. Il nuovo numero si apre quindi con l’Inventario, che raccoglie, tra gli altri, i contributi di Sara Meoni, Angelica Giorgi, Davide Turrini, Alessandra Acocella, Elisabetta Trincherini e Giovanna Uzzani emersi dal convegno dedicato a Pier Carlo Santini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pubblicata l’edizione 30 di "Luk". Fascicolo speciale con scritti inediti

edizione - speciale - scritti - inediti

