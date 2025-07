PSVITA AutoPlugin II v2.17 | Novità e Changelog Completo

L'attesissimo AutoPlugin II v2.17 è finalmente disponibile per tutti gli utenti di PS Vita! Questa nuova versione introduce diversi miglioramenti, nuovi plugin e funzionalità avanzate per personalizzare la tua esperienza di gioco e modding. Novità in AutoPlugin II v2.17. Nuovi Plugin Aggiunti. ARK-4's ef2uma & ef2xmc: Due nuovi plugin per migliorare la compatibilità e le funzionalità degli emulatori su PS Vita.. Plugin Aggiornati. Quick Menu Plus v3.0.0 (by GrayJack, originale di Cuevavirus): Una versione migliorata del popolare plugin per il menu rapido.. Lista Completa dei Plugin Supportati.

In questa notizia si parla di: psvita - autoplugin - novità - changelog

