PSVITA Assassin’s Creed | Altair’s Chronicles sbarca su PS Vita con un porting ufficioso!

La scena homebrew per PS Vita si arricchisce di un nuovo, attesissimo titolo: Assassin’s Creed: Altair’s Chronicles, il gioco mobile del 2008 che ha accompagnato i fan della serie prima dell’esplosione su console, è finalmente disponibile su Vita grazie al talentuoso sviluppatore Rinnegatamante! Con il suo approccio ibrido  che sfrutta i binari Android originali in un ambiente quasi-nativo, questa versione promette un’esperienza fluida e fedele all’originale, sfruttando al massimo l’hardware di Sony. Dettagli Tecnici. Titolo:  Assassin’s Creed: Altair’s Chronicles Vita. Autore:  Rinnegatamante. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PSVITA] Assassin’s Creed: Altair’s Chronicles sbarca su PS Vita con un porting ufficioso!

In questa notizia si parla di: creed - altair - vita - psvita

