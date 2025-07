PSP PSVITA ARK-4 r196 | Nuovo aggiornamento per PSP e PS Vita

ARK-4 ¬†√® l‚Äôultima evoluzione del firmware custom per PSP e PS Vita (ePSP), con numerosi miglioramenti, correzioni e funzionalit√† esclusive. Grazie al lavoro dei contributor¬† @RegularRabbit05, @Aneemasta e @theheroGAC, questa versione introduce diverse ottimizzazioni e fix per garantire un‚Äôesperienza di gioco fluida e moderna. ARK-4 √® il successore diretto dei celebri PRO e ME CFW, offrendo tutte le funzionalit√† classiche insieme a innovazioni uniche nel panorama dei firmware custom per PSP. ¬† Maggiori informazioni sono disponibili nella¬† ARK-4 WIKI Indice Rapido. Funzionalit√†. Installazione su PSP. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

