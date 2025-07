PS4 GoldHEN stage2 v1.05 | Nuovo payload per PS4 con supporto a firmware 7x 8x e oltre

GitHub ¬†√® ancora una volta al centro della scena homebrew per PS4, grazie al rilascio di¬† GoldHEN stage2 v1.05, un aggiornato payload¬† stage2 ¬†sviluppato da¬† SiSTR0. Questo nuovo loader √® progettato per funzionare con l‚Äôexploit¬† PPPwn ¬†di¬† TheFlow, permettendo il caricamento di¬† GoldHEN ¬†su console PS4 con firmware¬† 7.x, 8.x, 9.x, 10.x e 11.00. Novit√† in GoldHEN stage2 v1.05. La versione¬† 1.05 ¬†introduce diverse migliorie, tra cui: Supporto esteso a pi√Ļ firmware, in particolare per le versioni¬† 7.00‚Äď7.55, 8.00‚Äď8.52, 9.00‚Äď9.60, 10.00‚Äď10.71 e 11.00.. Caricamento automatico del payload da USB a HDD interno: Se viene rilevato un file payload nella root della chiavetta USB, questo viene copiato in¬† dataGoldHENpayloadsgoldhen. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net