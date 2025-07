PS2 XEB+ Neutrino Launcher Plugin 2.92 | Il Plugin Definitivo per Giocare su PS2 da HDD USB e Non Solo!

Se sei un appassionato di PlayStation 2 e utilizzi¬† Xtreme Elite Boot Plus (XEB+), il plugin¬† Neutrino Launcher ¬†√® una soluzione perfetta per gestire e avviare i tuoi giochi PS2 da diverse fonti, tra cui HDD, MX4SIO, USB e UDPBD. In questo articolo, esploreremo le¬† funzionalit√†, i¬† requisiti ¬†e la¬† configurazione ¬†di questo plugin, per aiutarti a sfruttarlo al meglio. Funzionalit√† Principali. ¬† Caricamento giochi PS2 ¬†direttamente dal dashboard XEB+ Supporto per¬† HDD, MX4SIO, MMCE, USB e UDPBD ¬† exFAT ad alta capacit√† ¬†(testato fino a 4TB) Supporto per¬† file frammentati Navigazione rapida per liste di giochi grandi ¬† Memorizza gli ultimi 10 giochi giocati Visualizza¬† copertine personalizzate ¬†e metadati dei giochi Imposta¬† flag di compatibilit√† ¬†globali o per singolo gioco ¬† Cambio modalit√† video ¬†tramite GSM ¬† Memory Card Virtuali (VMC) Raggruppamento automatico salvataggi per giochi cross-compatibili Supporto per¬† Memcard Pro 2 e SD2PSX ¬† Cheat codes Lista¬† preferiti ¬† Temi personalizzati Requisiti. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

