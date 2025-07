Protezione civile la protesta | | L’amministrazione non ci paga

I volontari di Protezione Civile di Ro (la Vpcro) non vedono riconosciute dal comune di Riva del Po "gran parte delle spese chieste a rimborso, regolarmente documentate per le attivitĂ svolte e come previsto dalla convenzione, a differenza degli anni precedenti". Nonostante l’attivitĂ svolta "dedicando parte del proprio tempo in modo volontario e gratuito – precisano i volontari – alle attivitĂ di Protezione Civile nel territorio nazionale e comunale. Sia nelle attivitĂ di emergenza o di collaborazionesupporto verso la nostra comunitĂ nel rispetto dello statuto e della convenzione come la consegna pasti, spesa e farmaci per soggetti fragili, eventi atmosferici straordinari e altro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Protezione civile, la protesta:: "L’amministrazione non ci paga"

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con criticitĂ idrogeologica di livello 'giallo'.

Incendio al liceo Maior, evacuati 250 studenti ma è un'esercitazione di protezione civile - Evacuati 250 studenti del liceo Maior, ma quella che si è svolta la mattina di sabato 10 maggio è stata solo un’esercitazione di protezione civile per insegnare ai ragazzi come comportarsi nel caso in cui si dovesse verificare, come simulato nel caso specifico, un incendio o qualunque altra.

Meteo, che tempo farĂ nel fine settimana: le previsioni della Protezione civile - Che tempo farĂ nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 10 e domenica 11 maggio, pubblicate sul sito della Protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 9 maggio.

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE INCENDIO IN LOCALITA RIPAROSSA Nella notte i vigili del fuoco, con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile, sono riusciti a spegnere l'incendio, anche se non si può dichiarare del tutto smorzato in quanto al mo Vai su Facebook

