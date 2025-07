Tensioni alla marcia verso ‘i cantieri della devastazione’ organizzata dai No Tav in Val di Susa nell’ambito del Festival Alta Felicità a Venaus. Il corteo, composto da circa 3mila persone contro i lavori dell’Alta Velocità Torino-Lione, si è diviso in tre tronconi. All’autoporto di San Didero alcuni manifestanti con il volto coperto, oltre a battere contro le reti, hanno lanciato pietre e bombe carta con delle fionde artigianali contro le forze dell’ordine, che li hanno tenuti a distanza con gli idranti. Stesse scene a Chiomonte. Intorno alle 16, dopo aver dato alle fiamme un container all’autoporto di San Didero, alcuni No Tav hanno anche occupato l’autostrada – già chiusa in via preventiva – anche con alcune masserizie date alle fiamme. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Proteste No Tav in Val di Susa: manifestanti lanciano bombe carta e occupano autostrada