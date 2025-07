Proteste No Tav il pugno duro di Piantedosi | Estremismo ideologico che va represso

Sono partiti nel pomeriggio, partendo da Venaus, in Val di Susa, i circa 2500 attivisti che hanno preso parte alla "Marcia No Tav ai cantieri della devastazione", organizzata nell'ambito del Festival dell'Alta FelicitĂ . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Proteste No Tav, il pugno duro di Piantedosi: “Estremismo ideologico che va represso”

In questa notizia si parla di: proteste - pugno - duro - piantedosi

Serbia, quarto giorno di proteste: Belgrado paralizzata. Vucic promette il pugno duro contro i manifestanti - Belgrado, capitale della Serbia, è ancora una volta teatro di proteste e blocchi stradali, nel quarto giorno consecutivo di manifestazioni contro il governo del presidente Aleksandar Vucic.

Serbia: pugno duro di Vucic contro la protesta, Putin lo sostiene - Balcani (Europa) Il sistema di potere che tiene in pugno la Serbia da un decennio, sotto l’egida di Aleksandar Vucic, è in difficoltà. Da ilmanifesto.it

Pugno duro del questore verso i tre capi dei Brescia 1911 per le ... - Pugno duro del questore verso i tre capi dei Brescia 1911 per le proteste non autorizzate sotto la Loggia: divieto di ritorno a Brescia per 4 anni di Redazione Brescia ... Secondo brescia.corriere.it