Protesta davanti all' Onu per Gaza che muore di fame | Inaccettabile

New York, 26 lug. (askanews) - Centinaia di manifestanti hanno manifestato davanti alla sede delle Nazioni Unite a New York per Gaza dopo gli appelli delle organizzazioni umanitarie che hanno messo in guardia contro l'aumento dei morti per fame, in particolare tra i bambini, nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra. "Stiamo vedendo bambini piccoli, neonati morire di fame a causa di questo assedio, a causa di questo genocidio che va avanti ormai da quasi due anni. È inaccettabile, il mondo si sta lentamente svegliando, il resto del mondo deve svegliarsi.", dice un manifestante, il rabbino David Feldman. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Protesta davanti all'Onu per Gaza che muore di fame: "Inaccettabile"

