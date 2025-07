pronti ad investire sul settore giovanile morgia al lavoro per dare futuro alla lucchese

Tra i progetti della nuova Lucchese del "patron" Brunori (a giorni conosceremo il nome della persona che figurerà come presidente), c’è anche quello di ricostruire un settore giovanile di un certo livello, che dopo lo scorso anno, è stato ancora una volta azzerato. Di questo ne ha parlato Massimo Morgia, scelto dalla nuova proprietà per provare a fare di nuovo della Lucchese un punto di riferimento soprattutto per i giovani della provincia. Dopo aver incassato gli elogi di mister Pirozzi, per l’auto fornitogli, assieme ad Antonio Conte, ai tempi del terremoto di Amatrice, quando lui allenava l’Aquila, Morgia ha detto con tono accorato: "Ringrazio l’amministrazione, i tifosi e la società per avermi riportato in quella che è casa mia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

