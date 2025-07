Inter Miami-Cincinnati è un match della MLS e si gioca nella notte tra sabato e domenica all’1:15. Formazioni, pronostico e dove vederla Queste due squadre, sempre in campionato, si sono affrontate un paio di settimane fa per uno di quei recuperi che l’Inter Miami deve piazzare nel corso dei prossimi mesi per via della partecipazione al Mondiale per Club. E, all’Inter Miami di Messi, in trasferta, non è andata benissimo. Tre a zero senza storia, una partita difficile da digerire. (Lapresse) – Ilveggente.it Il momento della rivincita, comunque, è già arrivato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Inter Miami-Cincinnati: rivincita servita calda