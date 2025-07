MLS, nella Eastern Conference è di nuovo scontro tra il club della Florida e Cincinnati: dieci giorni fa Messi e compagni uscirono con le ossa rotte dalla sfida in Ohio. La MLS è protagonista anche nella notte tra sabato e domenica con un’altra tranche di partite, stavolta ancora piĂą corposa. Il match clou è sicuramente quello che andrĂ in scena in Florida tra l’ Inter Miami e Cincinnati, due squadre che ambiscono a vincere il Supporters’ Shield, trofeo che viene assegnato a chi colleziona il maggior numero di punti nella regular season. In questo momento Cincinnati è al vertice della Eastern Conference con 48 punti, mentre Messi e compagni, che devono recuperare ancora tre partite rispetto al club dell’Ohio, sono quinti a quota 41. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici MLS 27 luglio, l’Inter Miami ha voglia di vendetta: arriva la capolista