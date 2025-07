Pronostici marcatori MLS 27 luglio numeri pazzeschi | la tripla a quota 8,64

Pronostici marcatori MLS, tre possibili protagonisti nella notte tra sabato e domenica: uno di loro ha segnato 8 reti nelle ultime sette giornate. In un modo o nell’altro, un campione indiscusso come Leo Messi riesce sempre a far parlare di sĂ©. Il fenomeno argentino è uno degli uomini del momento in MLS: dopo essere rimasto a secco nella penultima sfida con Cincinnati, persa 3-0 dall’Inter Miami, l’otto volte Pallone d’Oro ha immediatamente ripreso a segnare e nella roboante vittoria contro i New York Red Bulls, travolti 5-1, è stato uno dei protagonisti principali con l’ennesima doppietta. Due gol che gli hanno permesso di arrivare a quota 18 reti nella classifica dei cannonieri e di restare appaiato al bomber di Nashville, Sam Surridge. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici marcatori MLS 27 luglio, numeri pazzeschi: la tripla a quota 8,64

pronostici - marcatori - luglio - numeri

