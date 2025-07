Pronostici marcatori Brasileirao 26-27 luglio | tripla succulenta a quota 16

Pronostici marcatori Brasileirao, nel fine settimana è nuovamente protagonista il massimo campionato brasiliano: ecco chi può lasciare il segno. Da quando ha preso il posto di Renato Paiva sulla panchina del Botafogo, al termine del Mondiale per Club, il figlio d’arte Davide Ancelotti ha collezionato due vittorie e un pareggio nel Brasileirao, rimanendo imbattuto e soprattutto non subendo neppure una rete. Non poteva sognare un inizio migliore l’ex collaboratore del padre Carlo, alla sua prima esperienza da capo allenatore dopo aver lavorato al fianco del genitore – oggi sulla panchina della nazionale brasiliana – negli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici marcatori Brasileirao 26-27 luglio: tripla succulenta a quota 16

In questa notizia si parla di: brasileirao - pronostici - marcatori - luglio

Pronostici Brasileirao 13 giugno: doppio sorpasso in vetta - Brasileirao, nella notte tra giovedì e venerdì si giocano sei partite: il Cruzeiro può approfittarne per prendersi momentaneamente la vetta.

I pronostici di giovedì 12 giugno: Europei Under 21 e Brasileirao - I pronostici di giovedì 12 giugno, si chiude la prima giornata dei gironi degli Europei Under 21, spicca Repubblica Ceca-Inghilterra Sono lontani gli anni d’oro della Repubblica Ceca, quelli del 2002.

I pronostici di sabato 12 luglio: Brasileirao, Eliteserien, Allsvenskan e MLS - I pronostici di sabato 12 luglio, riparte il campionato brasiliano: in campo anche Eliteserien, Allsvenskan e MLS Il campionato brasiliano dopo la sosta per il Mondiale per Club riparte questo sabato e in campo andrĂ proprio una delle squadre protagoniste negli Stati Uniti, vale a dire il Flamengo.

Pronostici marcatori Brasileirao 26-27 luglio: tripla succulenta a quota 16; Scommesse | Quote, Pronostici e Consigli; Pronostici Brasileirao 2025: La guida del campionato brasiliano.

Pronostici marcatori Brasileirao 19 luglio: una tripla a quota 17 - Pronostici marcatori Brasileirao, nella giornata di sabato sono in programma quattro partite: ecco chi potrebbe lasciare il segno. Da ilveggente.it

Pronostici Brasileirao: marcatori e ammoniti - Pronostici Brasileirao: nella notte si gioca la giornata numero 14 del campionato brasiliano. Lo riporta ilveggente.it