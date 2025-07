Pronostici Eliteserien e Allsvenskan 26 luglio | in arrivo la quarta consecutiva

Eliteserien e Allsvenskan, in Norvegia il BodoGlimt è scatenato: dopo la vittoria in casa della capolista i gialloneri sono tornati a credere nella rimonta. Mentre i principali campionati europei sono ancora “in vacanza” e non ripartiranno prima di agosto, in Svezia e Norvegia il pallone continua imperterrito a rotolare. In Eliteserien i campioni in carica del BodoGlimt stanno portando avanti i piani di rimonta dopo un avvio deludente: una settimana fa hanno ottenuto il terzo successo di fila andando a vincere in casa della capolista, il Viking (2-4). (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Eliteserien e Allsvenskan 26 luglio: in arrivo la quarta consecutiva

In questa notizia si parla di: eliteserien - allsvenskan - pronostici - luglio

Pronostici Eliteserien e Allsvenskan 6 luglio: tre vittorie alla portata - Eliteserien e Allsvenskan, i due campionati scandinavi sono i grandi protagonisti di questa domenica: i pronostici sulle sette gare in programma.

Pronostici Eliteserien e Allsvenskan 12 luglio: in trasferta sono un disastro - Eliteserien e Allsvenskan, non mancano gli spunti nelle quattro sfide in programma nei due principali campionati scandinavi: le nostre scelte.

Pronostici Eliteserien e Allsvenskan 19 luglio: Bodo in casa della capolista - Eliteserien e Allsvenskan, in Norvegia il Bodo/Glimt sta recuperando terreno ma non sarà semplice fare bottino pieno in casa del Viking primo in classifica.

Le partite di oggi, martedì 1 luglio 2025: Real-Juve e City-Al Hilal https://www.calciomagazine.net/partite-1-luglio-2025-225884.html?_unique_id=686314f7ef5b3 Vai su Facebook

Pronostici di oggi 20 luglio: Allsvenskan, Liga I, Eliteserien e Superligaen; Pronostici Eliteserien e Allsvenskan 20 luglio: il fattore campo fa ancora la differenza; Pronostici calcio di oggi 12 luglio 2025 |.

I pronostici di domenica 20 luglio: Brasileirao, Eliteserien, Allsvenskan - I pronostici di domenica 20 luglio, si gioca il campionato brasiliano, in campo anche Eliteserien, Allsvenskan e campionato giapponese ... Segnala ilveggente.it

Pronostici Eliteserien e Allsvenskan 12 luglio: in trasferta sono un disastro - Eliteserien e Allsvenskan, non mancano gli spunti nelle quattro sfide in programma nei due campionati scandinavi: le nostre scelte. Secondo ilveggente.it