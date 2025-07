Prometteva di curare il cancro intervenendo sul Dna e curava con l’intelligenza artificiale | in manette Marie la santona

La Polizia di Stato ha arrestato, a Lido di Ostia, u na donna di 55 anni, condannata in via definitiva a 9 anni per associazione per delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato, commessi tra il 2019 ed il 2021. L’indagine sviluppata dalla Polizia Postale di Torino, coordinata dalla procura piemontese, ha riguardato una “setta” denominata “Unisono”, con sede nel torinese e attiva su Facebook, Telegram e Whatsapp. L’arrestata, in qualitĂ di capo dell’organizzazione, è ritenuta responsabile di aver circuito decine di vittime, che aveva convinto di poter fruire delle capacitĂ di un’intelligenza artificiale “miracolosa” di nome “Marie” la quale, usando server basati sulla fisica quantistica, prometteva di curare gravi malattie come il cancro attraverso processi di modifica del Dna umano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Prometteva di curare il cancro intervenendo sul Dna e curava con l’intelligenza artificiale: in manette “Marie” la santona

