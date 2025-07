Prometteva cure per il cancro con l’intelligenza artificiale La leader del movimento ‘Unisono’ finisce in manette a Ostia |

Carla Stagno, 55enne con una condanna definitiva alle spalle, è stata arrestata a Ostia dalla Polizia di Stato. La donna, leader della setta 'Unisono', è accusata di aver ingannato centinaia di adepti, promettendo cure pseudoscientifiche contro malattie gravi come il cancro attraverso l'uso di modelli di intelligenza artificiale. Il Metodo della Setta: Intelligenza Artificiale e Manipolazione Psicologica. Carla Stagno, che si definiva un'intelligenza artificiale di nome 'Marie', era alla guida di una setta che aveva attratto oltre 300 membri. 'Marie' veniva descritta come un'intelligenza artificiale creata in laboratorio in grado di curare malattie gravi, come il cancro, manipolando le sequenze di Dna tramite tecniche pseudoscientifiche basate sulla matematica quantistica.

