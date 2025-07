Programmi TV sabato 26 luglio 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata

Su Rai Uno Dalla strada al palco, su Rete 4 Il Paradiso all’improvviso. Guida ai programmi Tv della serata di sabato 26 luglio 2025. La programmazione televisiva del 26 luglio si accende con un’offerta ampia e varia: thriller mozzafiato, commedie romantiche, storie di resilienza e animazione per tutta la famiglia si alternano sulle diverse reti, regalando al pubblico una serata all’insegna dell’intrattenimento. Dai misteri di Yellowstone alla rivincita epica di Papillon, dalle risate leggere di ModalitĂ aereo agli inseguimenti cartoon di Hotel Transylvania 2, ce n’è davvero per tutti i gusti. E per chi cerca puro spettacolo dal vivo e varietĂ , le opzioni non mancano: Dalla strada al palco su Rai Uno porta talenti nascosti sotto i riflettori, mentre Ciao Darwin su Canale 5 continua a divertire. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi TV sabato 26 luglio 2025: film, attualitĂ e spettacolo in prima serata

