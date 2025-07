programmazione italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 26 Luglio 2021. Mattina. 07:58 - The looney tunes show i - 2 La serie ruota attorno alla vita di Bugs Bunny e Daffy Duck, e ai vari personaggi di Looney Tunes e Merrie Melodies che incontrano durante la storia 08:45 - The Middle Axl e' su di giri perche' potra' votare per la prima volta per il consiglio comunale Anche Sue e' contenta perche' le e' arrivato il foglio rosa e potra' guidare la macchina 09:10 - The Middle L'insegnante di Frankie, la signora Armwood, decide di farne un esempio per tutta la classe dopo che riceve una cattiva prima impressione dalla sua studentessa VISIONE ADATTA A TUTTI 09:41 - The Middle In occasione del giorno del ringraziamento, Frankie intende organizzare qualcosa di speciale e per questo invita due marines a celebrare la festa con la sua famiglia VISIONE ADATTA A TUTTI 10:12 - THE BIG BANG THEORY Sheldon insegna a Leonard il football, mentre l'amicizia tra Howard e Raj e' in pericolo VISIONE ADATTA A TUTTI 10:36 - THE BIG BANG THEORY Sheldon fa da pacificatore tra Leonard e Penny perche' il litigio che e' in corso tra i due gli causa un fastidioso "inconveniente" VISIONE ADATTA A TUTTI 10:59 - Due uomini e 12 Alan cerca di riconnettere il rapporto con Lindsey, mentre Walden ha finalmente capito che e' arrivato il momento di dimenticare Bridget VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:29 - Due uomini e 12 Alan e' sconsolato quando scopre che Lindsey ha partecipato a un film per adulti, cosi' Walden decide di organizzare una festa per tirargli su il morale VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:54 - Due uomini e 12 Bridget manda a Walden i documenti per il divorzio e lui incontra una donna che assomiglia a Bridget come una goccia d'acqua VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 13:04 - Sport Mediaset Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:47 - Paperissima Sprint Con Juliana Moreira, Vittorio Brumotti e l'immancabile Gabibbo Filmati inediti di papere, gaffe ed errori tv da tutto il mondo ed oltre 270 sketch inediti all'insegna dei tormentoni musicali Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

