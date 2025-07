Progetto nuovo stadio Empoli Fc soddisfatto | Ora il Governo aiuti

Soddisfazione per la chiusura positiva della Conferenza dei Servizi preliminare, ma anche una richiesta d’aiuto a chi tiene le redini del Paese. Queste le prime reazioni dell’ Empoli FC dopo le dichiarazioni del sindaco Alessio Mantellassi in merito al progetto di riqualificazione dello stadio Carlo Castellani. "Siamo contenti della dichiarazione della pubblica utilitĂ . Si tratta di un passaggio significativo che conferma la bontĂ del percorso condiviso e l’accoglimento delle integrazioni presentate dalla societĂ in seguito alle richieste degli enti preposti – si legge in una nota del club azzurro – e confidiamo che il Governo possa fare la sua parte, come fin qui ha sempre espresso, anche attraverso il lavoro e la disponibilitĂ del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, con il quale è avviato un dialogo positivo e costruttivo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Progetto nuovo stadio. Empoli Fc soddisfatto: "Ora il Governo aiuti"

In questa notizia si parla di: progetto - stadio - empoli - soddisfatto

Stadio Flaminio, Gualtieri positivo verso il progetto Lazio: “Iter avviato, non ci opporremo a chi porta valore” | Serie A - 2025-05-14 08:53:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.

San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi - di Redazione San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi di realizzazione dell’impianto.

Stadio Flaminio, Gualtieri positivo verso il progetto Lazio: "Iter avviato, non ci opporremo a chi porta valore" - Lo Stadio Flaminio è ormai diventato una priorità nei progetti di Lotito per la Lazio. La riqualificazione dell`impianto e dell`intera area urbana.

Progetto nuovo stadio. Empoli Fc soddisfatto: Ora il Governo aiuti; Stadio Empoli 'di pubblica utilità ': via libera al progetto. Comune: Accolte modifiche; Empoli, il via libera del Comune per lo stadio Castellani: “C’è la pubblica utilità ”.

Empoli, il nuovo stadio: via ai lavori nel 2026, ecco come sarà - Empoli Football Club accoglie con grande soddisfazione la chiusura della conferenza dei servizi preliminare e la dichiarazione della Pubblica utilità da parte ... Lo riporta msn.com

Stadio Empoli, i comitati divisi: per il Sì "bene Pubblica Utilità", per il 'non così' "interesse pubblico limitato" - Come era stato reso noto anche dal sindaco di Empoli Alessio Mantellassi durante il consiglio comunale in cui è stata annunciata la dichiarazione di ... Come scrive gonews.it