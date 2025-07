Progetto anti-piena del torrente Cisnara | Un’opera necessaria

Prevenire situazioni di emergenza in caso di piogge torrenziali, negli ultimi anni sempre più frequenti: è questo l’obiettivo del progetto di mitigazione del rischio esondazione del torrente Cisnara a Senago finanziato da Regione Lombardia con 300mila euro. "Si tratta di un intervento atteso e importante per la sicurezza idraulica del territorio di Senago e dell’area metropolitana milanese" - commentano Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e sistemi verdi e Magda Beretta, sindaco di Senago - (nella foto). In attesa del completamento delle vasche di laminazione che Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) sta realizzando in via De Gasperi, continua l’impegno della Regione in difesa del suolo e nella prevenzione del dissesto idrogeologico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Progetto anti-piena del torrente Cisnara: "Un’opera necessaria"

