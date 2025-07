Procida celebra la 75ª Sagra del Mare | tradizioni concerti e l’elezione della Graziella

Cinque giorni di concerti, spettacoli e tradizioni marinare aperti al pubblico e l’immancabile elezione di Graziella, l’evento dell’estate isolana: è tornata la Sagra del Mare di Procida, per la sua 75a edizione. Cuore della festa domenica 27 luglio l’elezione di Graziella, la giovane procidana che piĂą ricorderĂ , secondo la giuria, la figura ispirata al celebre romanzo di Alphonse de Lamartine, una ragazza nata e cresciuta a Procida in un’umile casa di pescatori: concorrono giovani isolane, tra i 15 ei 25 anni. Indosseranno tutti il costume tradizionale realizzato con tessuti pregiati e ricami in oro realizzati a mano (una veste ed un cappottino dal taglio orientale, con intagli e ricami in seta e fili d’oro, un fazzoletto per i capelli e delle scarpette coordinate), a testimonianza delle contaminazioni culturali e degli scambi commerciali nei secoli dell’isola con il Mediterraneo e l’Oriente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: elezione - graziella - procida - sagra

A Procida torna la Sagra del Mare con l’elezione della Graziella e i concerti di The Kolors e Joe Barbieri - Cinque giorni di concerti, spettacoli e tradizioni marinare totalmente gratuiti, e l’immancabile elezione di Graziella: torna la Sagra del Mare di Procida, per la sua 75esima edizione, dal 22 al 30 luglio 2025 coinvolgendo l’intera isola, che si trasforma in un vero e proprio teatro a cielo aperto.

Procida, torna la Sagra del Mare con l’elezione della Graziella ed i concerti di The Kolors e Joe Barbieri https://ilgolfo24.it/?p=436732&fsp_sid=12185… Vai su X

#Procida, torna la Sagra del Mare con l’elezione della Graziella ed i concerti di The Kolors e Joe Barbieri https://www.nuvola.tv/procida-torna-la-sagra-del-mare-con-lelezione-della-graziella-ed-i-concerti-di-the-kolors-e-joe-barbieri/ Vai su Facebook

A Procida torna la Sagra del Mare con l’elezione della Graziella e i concerti di The Kolors e Joe Barbieri; Cinque giorni di festa sull’isola di Procida con i live di The Kolors e Joe Barbieri; Procida, la 75esima edizione della Sagra del Mare: sfida tra dieci “Grazielle”.

Procida elegge la sua Graziella, clou della Sagra del mare - Cinque giorni di concerti, spettacoli e tradizioni marinare aperti al pubblico e l'immancabile elezione di Graziella, l'evento dell'estate isolana: è tornata la Sagra del Mare di Procida, per la sua 7 ... Da ansa.it

Procida, torna la Sagra del Mare - Cinque giorni di concerti, spettacoli e tradizioni marinare aperti al pubblico e l’immancabile elezione di Graziella, l’evento dell’estate isolana: torna ... Scrive napolivillage.com