Tempo di lettura: < 1 minuto Una pesante criticitĂ igienico-sanitaria che da oltre un anno si registra in via Vitelli al Rione Libertà è stata denunciata da un nostro lettore, Domenico. Da un tombino fuoriesce liquido in quantitĂ considerevoli e un olezzo insopportabile. Domenico ci ha riferito che, nonostante le richieste di intervenire per porre rimedio alla situazione a diverse AutoritĂ , nulla è stato fatto. Inoltre ha dichiarato che è stato interessato il Comune, l’ Acer, perchĂ© nei pressi insiste un insediamento di alloggi popolari, i Vigili Urbani, ma tutti hanno declinato l’invito con la medesima risposta: “non siamo competenti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Problema fognario e sanitario in via Vitelli, la denuncia dei cittadini