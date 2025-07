Primo weekend di esodo estivo ma arriva la pioggia | da lunedì previsti temporali

Strade e autostrade prese d'assalto per il primo weekend di esodo estivo che coinvolgerà , fino a domenica, 13 milioni di italiani nonostante il tempo incerto su gran parte del Paese. Il bollino rosso sulle principali arterie, già segnalato da ieri pomeriggio, è proseguito anche questa mattina, con un miglioramento in serata. Al contrario domenica allerta rossa per il rientro nelle città dai luoghi.

Primo esodo verso il mare: rallentamenti e code per 6 chilometri - Primo vero e proprio esodo verso il mare per i parmigiani. Diversi quelli che si sono messi in auto per sfruttare questo week end di sole e temperature alte.

Primo esodo per le vacanze, i consigli per gli automobilisti - VIABILITÀ. Particolare attenzione agli spostamenti da e verso le località di villeggiatura: fondamentale valutare fasce orarie alternative.

