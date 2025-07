Primo week end del grande esodo estivo | attenzione anche a Pontinia e Appia

Primo grande fine settimana di partenze della stagione. Scatta il piano esodo estivo: in vista del grande aumento dei flussi veicolari Anas (Società del Gruppo FS) ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi e fino. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: primo - esodo - estivo - week

Primo esodo verso il mare: rallentamenti e code per 6 chilometri - Primo vero e proprio esodo verso il mare per i parmigiani. Diversi quelli che si sono messi in auto per sfruttare questo week end di sole e temperature alte.

Primo esodo verso il mare: rallentamenti e code per 6 chilometri - Primo vero e proprio esodo verso il mare per i parmigiani. Diversi quelli che si sono messi in auto per sfruttare questo week end di sole e temperature alte.

Primo esodo per le vacanze, i consigli per gli automobilisti - VIABILITÀ. Particolare attenzione agli spostamenti da e verso le località di villeggiatura: fondamentale valutare fasce orarie alternative.

Primo week end del grande esodo estivo: attenzione anche a Pontinia e Appia https://ift.tt/0uDm53S https://ift.tt/hAlNoTj Vai su X

Anas, scatta il piano estivo per l’esodo: previsti oltre 273 milioni di spostamenti di autoveicoli dal 25 luglio al 31 agosto. Sospesi 1348 cantieri, l’81% del totale, fino all’8 settembre bollino rosso nel primo grande week end di partenze salernonotizie.it Vai su Facebook

Week end da bollino rosso, in viaggio 13 milioni di italiani; Parte l'esodo estivo, 3 giorni da bollino rosso, forte flusso di veicoli sulle strade italiane; Primo week end del grande esodo estivo: attenzione anche a Pontinia e Appia.

Week end da bollino rosso, in viaggio 13 milioni di italiani - Scatta il piano esodo estivo: in vista del grande aumento dei flussi veicolari Anas (Società del Gruppo FS) ha potenziato l'impegno del personale su tutto il t ... Secondo msn.com

Anas. Primo grande week-end di partenze, scatta il piano esodo estivo - 348 cantieri, l’81% del totale, fino all’8 settembre prossimo LECCO – Primo grande fine settimane di partenze. msn.com scrive