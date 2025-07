Primi iscritti al Deco di Lucca Nasce il brand delle eccellenze

La Denominazione Comunale d’Origine (De.C.O.) di Lucca compie un passo decisivo. Nella prima riunione ufficiale della Commissione sono infatti state approvate le prime candidature per l’iscrizione al Registro De.C.O., dando così piena attuazione al progetto voluto dall’amministrazione comunale e coordinato dall’assessore al commercio e alle attivitĂ produttive Paola Granucci per valorizzare i prodotti, le ricette e le tradizioni che raccontano l’identitĂ del territorio. I primi riconoscimenti De.C.O. riguardano sia eccellenze agricole locali che ricette tipiche e manifestazioni tradizionali: Sagra della Zuppa di Aquilea (evento); Zuppa di Aquilea (ricetta); Pesca Mora Morianese (prodotti agricoli); Ciliegia Papalona (prodotti agricoli); Ciliegia Marchiano (prodotti agricoli). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Primi iscritti al “Deco“ di Lucca. Nasce il brand delle eccellenze

In questa notizia si parla di: primi - lucca - eccellenze - iscritti

Inter, occhi su Lucca: primi contatti con l’Udinese! Dentro una contropartita? - L’Inter non ha dimenticato Lorenzo Lucca. Secondo un’indiscrezione raccolta dalla nostra redazione, la dirigenza nerazzurra ha inserito il centravanti dell’Udinese per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

Lucca Comics & Games 2025: rivelato il manifesto di Rebecca Dautremer e annunciati i primi ospiti - Omaggio alla Francia col manifesto French Kiss di Rebecca Dautremer per l'edizione 2025 di Lucca Comics & Games che si svolgerĂ dl 29 ottobre al 2 novembre.

A Lucca riqualificati gli edifici di edilizia residenziale: consegnati i primi appartamenti - "Il governo Meloni ha grande soddisfazione nell'andare nei territori e veder realizzate le opere che la Presidenza del Consiglio costruisce", ha sottolineato Marco Villani, presidente del Gruppo di monitoraggio del Programma periferie urbane della Presidenza del Consiglio, ricordando come l'esigenza abitativa sia uno degli obiettivi del governo L'articolo A Lucca riqualificati gli edifici di edilizia residenziale: consegnati i primi appartamenti proviene da Il Difforme.

5 eccellenze in assaggio da 5 produttori provenienti da 3 regioni Vi aspettiamo in Salumeria Triglia #salumeriatriglia #perte #foodporn #viareggio #toscana #foryou #cheese #formaggi Vai su Facebook

Primi iscritti al “Deco“ di Lucca. Nasce il brand delle eccellenze; Lucca Olive Oil You; Lucca Comics & Games celebra lo Star Wars Day il 4 Maggio.