Prezzo delle case a Verona | vendite e affitti zona per zona

A Giugno 2025 il mercato immobiliare di Verona ha raggiunto nuovi massimi storici, sia per le compravendite che per le locazioni. L'interesse verso la città è in costante crescita e i prezzi ne rispecchiano l’andamento. I prezzi massimi si registrano nel Centro Storico, dove acquistare un. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: zona - verona - prezzo - case

Controlli della sosta: da lunedì 19 maggio gli accertatori si concentreranno sulla "Zona Verde" di Verona - Prosegue la campagna di sensibilizzazione "Sosta Responsabilmente", promossa da Amt3 con l'obiettivo di informare e responsabilizzare gli automobilisti riguardo alla corretta fruizione degli spazi di sosta nel territorio comunale.

Scontro auto-moto in zona Stadio a Verona: un ferito grave - Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di domenica 1 giugno in via Albere, a Verona.

Prezzo delle case a Verona: vendite e affitti zona per zona; Continuano a crescere i prezzi delle case in città , volano Borgo Roma e Golosine; Comprare casa a Verona, in quali quartieri conviene: aree meno centrali in crescita.

Aumentano i prezzi delle case a Verona | MutuiOnline.it - La città, cantata e descritta da poeti e artisti, è l’unica grande realtà, insieme a Milano, che si differenzia dalle altre per ... Si legge su mutuionline.it

Mercato immobiliare: sale il prezzo delle case, il centro al top - Nel primo semestre del 2016 i valori immobiliari di Verona hanno registrato un aumento dello 0,1%. Segnala ilgazzettino.it