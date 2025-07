Previsioni meteo per Avellino di Sabato 26 luglio 2025

Dettaglio meteo giornalieroCieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge al mattino, in rapido esaurimento dal tardo pomeriggio.In serata, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.Precipitazioni totali previste: circa 2 mm.Temperatura massima prevista: 31?°C.Temperatura minima prevista. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

