Prevenzione West Nile Virus il sindaco Mastella | Da lunedì disinfestazione Asl e intervento straordinario Asia

West Nile Virus, Mastella: “Al via la disinfestazione. Prevenzione necessaria, no alla psicosi”. Benevento, 26 luglio 2025 – “Anche in considerazione dei rischi connessi al West Nile, virus che può essere trasmesso all’uomo dalla puntura di zanzara, ho sollecitato un intervento di disinfestazione in città. Il direttore dell’Asl Gennaro Volpe, che ringrazio per la disponibilità nel cooperare sempre efficacemente nell’interesse collettivo, mi ha informato che sul territorio cittadino l’intervento di disinfestazione ad azione adulticida per il comune di Benevento è già programmato per giorni 28,29,30 e 31 luglio, essendo suddivisa la citta di Benevento in 4 aree per 4 giorni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: disinfestazione - west - nile - virus

West Nile, muore una donna nel Lazio. Altri 6 casi a Latina. “Subito disinfestazione e screening” - Roma, 20 luglio 2025 – West Nile, scatta un nuovo allarme nel Lazio. È morta in ospedale una donna di 82 anni, era ricoverata da giorni per febbre e stato confusionale.

West Nile, contagiato un 40enne: non era stato all?estero, ha scoperto di avere il virus per caso. Primo caso nel Comune, disposta la disinfestazione - ISTRANA (TREVISO)- Nessun viaggio all?estero, solo un controllo di routine al sangue che ha svelato una condizione probabilmente latente da giorni: un 40enne di Istrana ha scoperto quasi.

West Nile, conclusa a Cisterna la disinfestazione larvicida. Il 7 agosto nuovo doppio intervento - Si è concluso nella giornata di ieri, mercoledì 23 luglio, l’intervento di disinfestazione larvicida massiva disposto a Cisterna dal sindaco Valentino Mantini sulle caditoie e i tombini, in ottemperanza a quanto richiesto dal Dipartimento di prevenzione Igiene Sanità Pubblica della Asl di Latina.

Allarme virus West Nile, il comune di Nettuno intensifica il programma di disinfestazione⤵️ Vai su Facebook

Sono otto i casi di infezione dal virus West Nile che si sono registrati negli ultimi giorni nella regione Campania. Per prevenire la diffusione del virus in molti comuni del casertano si sono svolte delle operazioni di disinfestazione nella notte tra mercoledì 23 e gi Vai su X

West Nile, al via le disinfestazioni nei tre comuni casertani colpiti dal virus; West Nile, primo caso nel Polesine: è un 31enne di Lendinara. Scatta la disinfestazione in un raggio di 200 me; Virus West Nile, 21 casi di contagio in provincia di Latina. A Cisterna terminata la disinfestazione d’emergenza.

Virus West Nile, scattano le disinfestazioni nel Reatino. In vista gli interventi anche in città - Il virus west nile inizia a preoccupare il Reatino e anche se non si registrano al momento casi, neanche sospetti, in alcuni Comuni sono scattate le disinfestazioni, leggi Rieti dove ... Scrive ilmessaggero.it

Prevenzione West Nile Virus, il sindaco Mastella: “Da lunedì disinfestazione Asl e intervento straordinario Asia” - “Anche in considerazione dei rischi connessi al West Nile, virus che può essere trasmesso all’uomo dalla puntura di zanzara, ho sollecitato un intervento di disinfestazione in città”. Segnala ntr24.tv