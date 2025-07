Prestazioni di natura diagnostica nelle farmacie gli Ordini dei Medici chiedono un incontro | Disparità

Gli Ordini dei Medici¬†Chirurghi e degli Odontoiatri delle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo scendono in campo al fianco dell‚ÄėUnione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalit√† privata (Uap) ed esprimono "forte preoccupazione" per l'esecuzione di prestazioni¬†sanitarie di natura diagnostica ‚Äď quali elettrocardiogrammi, ecografie e holter cardiaci - presso le farmacie. In una lunga lettera inviata al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, accendono un faro¬†sulla¬†tutela dell'atto medico e sulla¬†disparit√† di trattamento tra farmacie ed ambulatori. "I sottoscritti Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo intendono esprimere forte preoccupazione a seguito delle recenti notizie circa l'autorizzazione, da parte della Regione Lazio, all'esecuzione presso le farmacie di prestazioni sanitarie di natura diagnostica ‚Äď quali elettrocardiogrammi, ecografie e holter cardiaci", premettono. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Prestazioni di natura diagnostica nelle farmacie, gli Ordini dei Medici chiedono un incontro: "Disparit√†"

