Inutile negarlo: il grande Cinema nasce nel sottile equilibrio tra visioni e idee. Molti registi diventano maestri di un genere, pionieri di mondi affascinanti e circoscritti. I grandi, invece, diventano tali perché hanno una percezione diversa: non è il genere a fare l’opera, ma il punto di vista. Così autori come Scorsese e Spielberg hanno saputo vagare tra mondi differenti, sperimentando con i linguaggi per cambiare davvero le cose. Non se ne parla mai abbastanza, ma anche Steven Soderbergh rientra tra i grandi del nostro tempo: autore seminale, vero virtuoso della tecnica filmica, il regista degli Ocean’s, di Traffic, ma soprattutto di Sesso, bugie e Videotape è una delle personalità più influenti di Hollywood. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Presence, la recensione: il vero sguardo del Cinema

