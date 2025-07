Prendersi cura delle persone è un talento, prima che un lavoro, lo sa bene Luisanna Cola, per tutti Susy, che da medico per anni si è presa cura di tanti, conducendo la sua vita come un atto politico. Oggi è il volto nuovo della campagna elettorale per le elezioni regionali, da esterna del Partito Democratico, un grande partito di sinistra, dice, "con una storia e tanti iscritti. Del resto per me la sinistra è la casa dei diritti, restituire che ho ricevuto è fondamentale, ho potuto studiare, percorrere la strada nazionale dell’adozione, lavorare, vivere in libertà e democrazia, godere di diritti acquisiti che non sono mai garantiti del tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prendersi cura delle persone. Dall’ospedale alla politica. Luisanna Cola scende in campo