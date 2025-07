Premio Berto 2025 tra i cinque finalisti c' è la reggina Anna Mallamo

C'è anche la reggina Anna Mallamo con il suo romanzo “Col buio me la vedo io” tra i finalisti del Premio Berto 2025.  La giornalista e autrice nata a Reggio Calabria e messinese d’adozione è stata selezionata per il suo romanzo d’esordio, edito da Einaudi. Gli altri quattro finalisti sono. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Premio Giuseppe Berto 2025: selezionati i cinque finalisti della XXXII edizione - La cerimonia di premiazione si terrà il 6 settembre a Mogliano Veneto, città natale dello scrittore Giuseppe Berto ... Scrive ilnuovoterraglio.it

Premio Berto, scelta la cinquina 2025 - Antonio Galetta con Pietà (Einaudi), Alberto Locatelli con Airù (Italo Svevo), Anna Mallamo con Col buio me la vedo io, (Einaudi), Beatrice Sciarrillo con In trasparenza l'anima (66thand2nd) e Rosanna ... Come scrive msn.com