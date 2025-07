Predator | un giro di eventi che cambia il franchise

Il film d’animazione Predator: Killer of Killers, diretto da Dan Trachtenberg, rappresenta un nuovo capitolo all’interno del franchise Predator. La pellicola introduce tre storie avvincenti di guerrieri umani provenienti da epoche diverse che sconfiggono i Predatori, e una significativa modifica alla conclusione del film promette di rivoluzionare il percorso narrativo dell’intera saga. la trama e le rivelazioni principali di predator: killer of killers. il finale e la scena post-credit. Nell’atto conclusivo, si scopre che i tre guerrieri mostrati in precedenza (un signore vichingo, un samurai giapponese e un pilota della seconda guerra mondiale) erano stati catturati dai Yautja e messi in animazione sospesa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Predator: un giro di eventi che cambia il franchise

Predator: Badlands – Il nuovo trailer conferma importanti collegamenti con il franchise di Alien! - Nel nuovissimo trailer di Predator: Badlands, l’attesissimo sequel di Prey (2022) e del film animato Predator: Killer of Killers, la dinamica consolidata del cacciatore e della preda viene capovolta.

Predator: il finale di killer of killers apre nuove strade per il franchise - Il film Predator: Killer of Killers rappresenta un’importante evoluzione nella saga, introducendo elementi che ampliano la lore e aprono nuove possibilità narrative.

Predator Killer of Killers, il film a episodi animato è la cosa migliore del franchise in molti anni - Un'antologia, quattro storie, tre protagonisti provenienti da tre epoche diversi: il nuovo capitolo della saga fantascientifica è dal 6 giugno su Disney+

Predator Badlands: l’inquietante trailer del nuovo capitolo del franchise - A novembre arriverà nei cinema un nuovo capitolo dell'avvincente e celebre saga di fantascienza: Predator Badlands. Lo riporta vgmag.it