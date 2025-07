Predator | Badlands – Il regista conferma il ritorno di Arnold Schwarzenegger nel franchise!

I franchise di Predator e Alien stanno vivendo un’incredibile rinascita, spinti dal successo di progetti acclamati come Prey, Alien Romulus e Predator: Killer of Killers. Quest’ultimo, in particolare, aveva già fatto un passo audace introducendo Naru, la protagonista di Prey, nella più ampia lore del franchise tramite la sua scena post-credit. Ma la vera bomba è arrivata dal Comic-Con di San Diego, dove il regista Dan Trachtenberg ha scosso il mondo dei fan confermando piani ancora più ambiziosi: il ritorno di Arnold Schwarzenegger nel franchise! Un duetto iconico nei titoli di coda estesi. Spencer Perry di ComicBook. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Predator: Badlands – Il regista conferma il ritorno di Arnold Schwarzenegger nel franchise!

In questa notizia si parla di: predator - franchise - regista - badlands

