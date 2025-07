Il profumo è un distintivo di personalità che suscita sempre un certo fascino. C’è chi non può proprio fare a meno di cospargersi alcune gocce di esso anche in estate, persino al mare. Secondo la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Biologi,in spiaggia profumo e alcuni cosmetici dovrebbero essere banditi perché considerati nocivi per la salute della pelle. Le motivazioni di questo divieto sono tante. Perché non usare il profumo in spiaggia. Il problema non risiede solo dal fatto che molte profumazioni contengono alcol che renderebbero inefficaci alcune creme solari. Molte molecole naturali o sintetiche che troviamo in diverse fragranze potrebbero avere un effetto altamente fotosensibilizzante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - prchè il profumo non va messo in spiaggia