Prato i giorni del rilancio Finres laniera protagonista

In attesa che venga nominato ufficialmente come nuovo allenatore dell’ Ac Prato, Simone Venturi è già al lavoro con il direttore generale Luca Saudati e il direttore sportivo Gianluca Berti per allestire la rosa della prossima annata. I contatti con i procuratori degli obiettivi sul mercato sono incessanti: d’altronde, il primo allenamento della squadra dovrebbe andare in scena l’1 agosto allo stadio Lungobisenzio. E’ probabile che il tecnico nato a Viareggio, ma da sempre residente a Pistoia, chieda alla dirigenza di sondare alcuni dei giocatori avuti a disposizione nella scorsa stagione al Tau Calcio Altopascio, con il quale Venturi ha raggiunto la finale playoff. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, i giorni del rilancio. Finres laniera protagonista

Sapori greci, si chiude la "4 giorni". Il gran finale al Prato con i foodtruck - Un festival greco nel cuore di Arezzo. Ultimo giorno oggi con la prima edizione di Greek Eat Fest che, ospitato al Prato, propone un vasto calendario di iniziative per valorizzare e far scoprire l’essenza della cultura ellenica tra tradizioni, gastronomia, musica, balli e arti.

Denisa Maria Adas scomparsa a Prato da tre giorni, attivate le ricerche: “Familiari temono sia in pericolo” - Di Denisa Maria Adas, 30enne di origini rumene, non si hanno notizie da tre giorni e i familiari della donna scomparsa a Prato temono per la sua incolumità .

Denisa Maria, scomparsa a Prato da giorni. ‘Se mi trovano mi ammazzano’, la telefonata sentita da un testimone - Prato, 20 maggio 2025 – Scomparsa nel nulla, di Denisa Maria Adas, 30 anni di origini romene, si sono perse le tracce oramai da giorni.

Vi ricordate il negozio di Kartell che aprì in Piazza Duomo a Prato lo scorso Maggio? Ha già tirato giù il bandone. Che amarezza questa città . Vai su Facebook

