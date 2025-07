Prato crediti fiscali finti | arresti domiciliari per il commercialista pugliese

E' stato messo agli arresti di Prato, su ordinanza del gip di Prato, il commercialista pugliese coinvolto nell'inchiesta della Procura su crediti fiscali inesistenti. Pochi giorni fa erano stati sequestrati crediti presenti nei cassetti fiscali di due societĂ riconducibili al professionista per crediti fiscali inesistenti per circa 2,5 milioni di euro in capo ad un defunto, per ristrutturazioni edilizie mai realizzate L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato, crediti fiscali finti: arresti domiciliari per il commercialista pugliese

In questa notizia si parla di: crediti - fiscali - prato - finti

Crediti fiscali fittizi in B e in C: non solo Brescia e Trapani, l’elenco potrebbe allungarsi - Tempo di lettura: < 1 minuto Potrebbe non essere circoscritta a Trapani e Brescia la vicenda relativa ai crediti fiscali che si sarebbero rivelati fasulli acquistati in maniera almeno incauta da alcuni club di B e C da una società che fa capo al 25enne Gianluca Alfieri.

Ascoli Calcio sotto indagine per crediti fiscali e truffa legata al Superbonus - L’Ascoli è tra le 9 società di calcio professionistico che hanno contabilizzato crediti fiscali per provvedere alle imposte Irpef e Inps.

Cessione dei crediti fiscali per l'abbattimento di barriere architettoniche: accolto il ricorso - Una sentenza della Commissione Tributaria di primo grado di Caserta sta facendo discutere nel mondo del diritto tributario e dell'edilizia.

Prato, crediti fiscali finti: arresti domiciliari per il commercialista pugliese; Frodi fiscali con finti crediti d'imposta per ricerca, sequestrati 11 milioni di euro; Prato, scatta un sequestro da 11 milioni per una serie di truffe sui crediti d’imposta: l’elenco degli indagati.

Prato, scatta un sequestro da 11 milioni per una serie di truffe sui crediti d’imposta - Un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 11 milioni di euro è stato eseguito su disposizione della Direzione distrettuale antimafia della procura di Firenze, che ha co ... Scrive msn.com

Truffava lo Stato generando crediti fiscali a nome di persone decedute, commercialista nei guai - La truffa aveva permesso al professionista di generare enormi ricavi. Segnala msn.com