Prato cassonetti condominiali è allarme per furti atti vandalici e discariche abusive

Prato, 26 luglio 2025 - Un call center dedicato alle segnalazioni degli amministratori di condominio. E' la richiesta che arriva da Anaci Prato, l'associazione che raggruppa i professionisti nel settore dell'amministrazione di condomini ed immobili. A parlare è il presidente, Alessandro Bari, che chiede ad Alia l'inizio di una collaborazione mirata per risolvere velocemente i problemi dei condomini. La richiesta nasce soprattutto dalle difficoltà nella gestione dei cassonetti condominiali. “Le problematiche sono molteplici – spiega Bari -. Si va dalla normale usura dei cassonetti durante il loro consueto utilizzo, ai furti dei bidoni, o anche agli atti di vandalismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, cassonetti condominiali, è allarme per furti, atti vandalici e discariche abusive

In questa notizia si parla di: prato - cassonetti - condominiali - allarme

Prato, cassonetti condominiali, è allarme per furti, atti vandalici e discariche abusive; Cassonetti condominiali: è allarme per furti e atti vandalici; Cade in una zona isolata all’Abetone, soccorso da Pegaso.

Prato, cassonetti condominiali, è allarme per furti, atti vandalici e discariche abusive - E' la richiesta che arriva da Anaci Prato, l'associazione che raggruppa i professionisti nel setto ... Riporta msn.com

Prato, ora è allarme per le discariche abusive di scarti tessili ... - La situazione più critica si riscontra nel comune di Prato, dove si è passati da 150 tonnellate nel 2023 a 752 nel 2024, e 234 tonnellate solo nei primi quattro mesi del 2025. Scrive lanazione.it