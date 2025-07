Potenziava la marijuana con agenti chimici arrestato un ristoratore a Catania

Avrebbe trasformato il magazzino del suo ristorante in un laboratorio per trattare la marijuana e modificarla con agenti chimici. E' l'accusa contestata a un 38enne senegalese, al quale sono stati sequestrati complessivamente 8,8 chilogrammi di marijuana e 178 mila euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. L'uomo è stato arrestato da agenti della squadra mobile della Questura di Catania nell'ambito di un'operazione antidroga nel quartiere San Berillo. Durante una perquisizione nel suo locale, eseguita con la l'ausilio della squadra cinofili delle Volanti, è stato trovato un chilogrammo di marijuana che era nascosto nel cassonetto di una tapparella del magazzino del ristorante. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Potenziava la marijuana con agenti chimici, arrestato un ristoratore a Catania

In questa notizia si parla di: marijuana - agenti - chimici - arrestato

Blitz nell'appartamento del sospettato, gli agenti trovano cocaina e marijuana - Prima i sospetti, poi la conferma. E’ finito in manette un giovane straniero, trovato in possesso di oltre 50 grammi di droga.

Costa Rica, gli agenti fermano auto in fuga: a bordo 5 capibara tra crack e marijuana - In Costa Rica la polizia inseguito un veicolo in fuga sull’autostrada, lunco la costa pacifica del Paese.

Nascondeva 9 chili di marijuana modificati con agenti chimici pericolosi, arrestato ristoratore - Ha trasformato il magazzino del suo ristorante in un laboratorio per trattare la marijuana e modificarla con agenti chimici che hanno effetti nocivi per la salute.

Nascondeva 9 chili di marijuana modificati con agenti chimici pericolosi, arrestato ristoratore; Nascondeva 9 chili di marijuana modificati con agenti chimici pericolosi, arrestato ristoratore; Catania, 9 chili di marijuana 'modificata' in locale: arrestato ristoratore.

'Potenziava' droga con agenti chimici, arrestato ristoratore - Avrebbe trasformato il magazzino del suo ristorante in un laboratorio per trattare la marijuana e modificarla con agenti chimici. Lo riporta msn.com

Catania, 9 chili di marijuana 'modificata' in locale: arrestato ristoratore - Ha trasformato il magazzino del suo ristorante in un laboratorio per trattare la marijuana e modificarla con agenti chimici che hanno effetti nocivi per la ... Segnala lapresse.it