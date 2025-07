Posizioni economiche ATA il 30 luglio al via i corsi di formazione per assistenti amministrativi e tecnici

Mercoledì 30 luglio prendono avvio anche i corsi di formazione finalizzati all'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA per gli assistenti amministrativi e tecnici. Il 15 luglio hanno preso avvio i corsi per l'area dei collaboratori e degli operatori. Al termine dei corsi il personale svolgerà un test finale e poi sarà inserito in graduatoria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: corsi - luglio - posizioni - economiche

Università di Firenze, via al nuovo anno accademico: 148 corsi di laurea e immatricolazioni dal 1° luglio - Firenze, 26 maggio 2025 - Tasse studentesche invariate, 148 corsi di laurea, inizio delle immatricolazioni anticipato al primo luglio.

Nuove posizioni economiche ATA: oltre 57mila gli ammessi, la maggior parte per la seconda. I dati per provincia. Corsi al via a luglio - Si è svolta oggi la riunione tra Ministero e Sindacati sull'avvio dei corsi di formazione per l'attribuzione delle nuove 46.

Posizioni economiche ATA, corsi di formazione da luglio a settembre. Prova con 20 quesiti a metà ottobre in presenza - Si è svolto questa mattina l'incontro tra Ministero e Sindacati sull'avvio dei corsi di formazione per l'attribuzione delle 46mila nuove posizioni economiche ATA.

Posizioni economiche ATA, non è necessario attendere l’email per accedere ai corsi di formazione Vai su X

Posizioni economiche ATA 2025/26: al via i corsi di formazione per 57.638 candidati, ma i posti disponibili sono solo 46.297. Vai su Facebook

Posizioni economiche ATA, il 30 luglio al via i corsi di formazione per assistenti amministrativi e tecnici; Incontro online: Al via la formazione sulle posizioni economiche ATA – 29 luglio ore 9; Corsi di formazione per le posizioni economiche ATA.

Nuove posizioni economiche ATA 2025, corsi e aumenti di stipendio: ecco la GUIDA e le cifre - Partiranno dalla seconda metà di luglio 2025 i nuovi corsi per l’attribuzione delle posizioni economiche del personale ATA. Riporta msn.com

Posizioni economiche ATA: i corsi partono entro luglio, oltre 57.000 ammessi. I dati per provincia - I percorsi formativi per il personale ATA ammesso alle nuove posizioni economiche inizieranno entro luglio. Secondo orizzontescuola.it