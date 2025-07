Portiamo Viterbo in tutta Europa | grande successo per gli sbandieratori di santa Rosa in Spagna

Successo internazionale per gli sbandieratori di Santa Rosa, appena rientrati da La Coruña (Spagna) dove, dal 22 al 26 luglio, hanno partecipato alla 29esima edizione della Feira das Marabillas, una delle rievocazioni medievali più importanti e seguite della Galizia. Durante l’evento, che ha. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

successo - sbandieratori - santa - rosa

