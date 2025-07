Portare tutti dappertutto rispettando regole e sicurezza

"Il paradigma è portare tutti dappertutto, rispettando le giuste misure di sicurezza". Alessandro Battoni (nella foto), guida ambientale escursionistica di Marche Active Tourism, spiega i percorsi e i mezzi proposti ai turisti con disabilitĂ fisiche o cognitive nell’ambito della nuova collaborazione con l’Ats 15. Al centro inclusivitĂ e condivisione nei luoghi naturali del territorio, tra escursioni e scoperte dei suggestivi paesaggi che ci circondano. "Il supporto principale che offriamo a utenti con disabilitĂ motoria è la JoĂ«lette, una carrozzina francese a una ruota - dice Battoni - trasportata da due accompagnatori e adatta a qualunque tipo di sentiero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Portare tutti dappertutto rispettando regole e sicurezza"

In questa notizia si parla di: portare - tutti - dappertutto - rispettando

Una scena surreale, poi il silenzio: auto ferme, nessun clacson. Tutti a guardare una donna attraversare l’autostrada per portare in salvo l'animale - I n un mondo dove spesso si accelera anche davanti all’evidenza, c’è ancora chi frena. Non per distrazione, ma per istinto.

Coldiretti, da Latina verso tutti i capoluoghi di provincia per portare cibo di qualità - Latina, 20 maggio 2025- “ Quella di Latina è solo la prima di una serie di iniziative che faremo in tutte le province del Lazio, perché tutti i capoluoghi di provincia devono avere risposte positive come quelle che ha avuto questa città ”.

«Non vedo l’ora di portare in giro il nuovo spettacolo e spero di ritrovarvi tutti davanti al palco» - D opo quattro anni di assenza dai palcoscenici, Caparezza è pronto a riaccendere l’entusiasmo dei fan con un tour che attraverserà l’Italia da giugno a settembre 2026.

Portare tutti dappertutto rispettando regole e sicurezza.