ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa dopo una serata con gli amici. Francesco Azzini, 54 anni, originario di Pontevico (Brescia), è stato ritrovato morto nella serata di ieri, venerdì 25 luglio, in un canale della frazione di Bettegno di Pontevico, dopo essere scomparso per diversi giorni. L’uomo era stato visto l’ultima volta mentre trascorreva una serata in compagnia di amici in un locale della zona. Il ritrovamento della bicicletta e le ricerche. Azzini era scomparso da quattro giorni, facendo scattare l’allarme tra familiari e conoscenti. Dopo la denuncia di scomparsa, i familiari avevano anche lanciato un appello sui social, descrivendo l’abbigliamento con cui era uscito: occhiali da sole, maglietta nera, jeans strappati, scarpe blu e una bicicletta gialla e nera con un piccolo marsupio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Pontevico, epilogo tragico: trovato senza vita in un canale Francesco Azzini