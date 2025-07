Ponte Sospeso strada riaperta Il cantiere prosegue con gli scavi

Lo smottamento era avvenuto una settimana fa e aveva costretto il Comune a chiudere la strada d'accesso al Ponte sospeso di Mammiano. Ieri è stato riaperto il traffico verso il Ponte Sospeso e al paese di Mammiano basso. Torna quindi il sereno su questo breve tratto stradale, importantissimo dal punto di vista turistico. "Dopo i lavori di messa in sicurezza – fa sapere il Comune – è riaperta completamente la strada di accesso all'area del Ponte Sospeso, per residenti e turisti. Cessano quindi tutte le limitazioni disposte nei giorni scorsi". A fare il punto è il vicesindaco, Giacomo Buonomini: "Fin da quando lo scorso giovedì c'era stato lo smottamento durante l'esecuzione dei lavori per la costruzione del muro della nuova strada, l'impresa, che era già sul posto, ha lavorato con due azioni specifiche: da una parte ha predisposto con la massima rapidità la messa in sicurezza dello smottamento affinché non aumentasse e, dall'altra, ha iniziato subito a predisporre l'armatura.

