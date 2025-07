Ponte Leonardo e viale Matteotti Bretella verso la verifica ambientale

L’amministrazione Comunale di Montevarchi ha dato il via libera all’avvio della procedura ambientale per realizzare una nuova strada che collegherà Ponte Leonardo al centro direzionale di viale Matteotti. Si tratta di un progetto definito fondamentale per migliorare la viabilità urbana e che ora entra in una fase cruciale: la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La delibera, approvata all’unanimità il 17 luglio scorso, stabilisce infatti che, prima di procedere con la variante urbanistica necessaria, è fondamentale valutare l’impatto ambientale dell’opera. Verranno analizzati aspetti legati al paesaggio, alla qualità dell’aria, all’acustica e all’equilibrio ecologico del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte Leonardo e viale Matteotti. Bretella verso la verifica ambientale

In questa notizia si parla di: ambientale - ponte - leonardo - viale

L’Appello dei liceali di Arezzo per la tutela ambientale - Area Ponte Buriano e Giovi - Arezzo, 6 giugno 2025 – L’Appello dei liceali di Arezzo per la tutela ambientale - Area Ponte Buriano e Giovi.

Ponte, Rete Civica dice Sì: "Insularità costa ai siciliani 6,5 miliardi, infondati i timori sulla devastazione ambientale" - Dati, constatazioni e proiezioni su impatto ambientale, aspetti giuridici, ricadute economiche e benefici.

Comune di Lavena Ponte Tresa Vai su Facebook

Ponte Leonardo e viale Matteotti. Bretella verso la verifica ambientale; Ponte sullo Stretto, via libera definitivo dal ministero dell'Ambiente; Montevarchi, cittadini mobilitati contro la Bretella Ponte Leonardo – Viale Matteotti: al via una petizione popolare.

Ponte Leonardo ‘story’. Addio vecchio cantiere - la Nazione - Addio vecchio cantiere Dopo quasi dieci anni verrà smantellato in via definitiva il campo base che servì alla costruzione. Scrive lanazione.it

Ponte Leonardo, piano bretella. Via alle procedure per gli espropri ... - Così l’opera cambia la viabilità L’infrastruttura andrà a decongestionare via Marconi e viale Diaz, ovvero il tratto ... Riporta lanazione.it